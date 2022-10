Centro de Referência e Casa Abrigo vão atender mulheres vítimas de violência

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o lançamento, nesta quinta-feira (6), do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e abertura da Casa Abrigo Fênix, que tem como objetivo atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar com risco de morte ou ameaça. O CRAM vai funcionar na própria sede da Secretaria. Já o endereço da Casa Abrigo não será divulgado para garantir a segurança e a proteção das mulheres e seus filhos.

O CRAM é constituído de uma equipe interdisciplinar, com psicóloga, assistente social, advogada e orientadoras sociais. “Toda mulher que sofrer qualquer tipo de violência e necessitar de atendimento poderá procurar a Secretaria. Esse trabalho já era realizado pelo CREAS, mas agora teremos um espaço e equipe exclusivos”, explicou a secretária de Assistência Social, Márcia Calderan.

“Nesse período elas vão receber orientações, oficinas e até encaminhamento para o mercado de trabalho e para as demais políticas públicas que compõem a rede de atendimento. O intuito é proteger e orientar a mulher nesse recomeçar da vida após rompimento com o agressor”, esclarece.

O lançamento dos serviços teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli, da vice, Fátima Nunes, do Deputado Estadual Douglas Fabrício, presidente da Câmara, Jadir Pepita, vereadores Nayane Hruschka e Escrivão Parma, além de representantes do Ministério Público, Defensoria, Conselho Municipal da Mulher, demais Conselhos de Direitos, Faculdade Integrado, Associação das Senhoras Rotarianas, Conselho Tutelar e a rede de atendimento.