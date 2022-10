Bombeiros controlam princípio de incêndio no Clube 10 de Outubro

Um principio de incêndio no Clube 10 de Outubro no inicio da tarde desta quinta-feira, 6, mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros, na área central de Campo Mourão.

Segundo as informações, o fogo foi provocado por um curto-circuito nas placas fotovoltaicas da instituição. As equipes chegaram rápido ao local e apagaram o fogo, evitando maiores prejuízos.