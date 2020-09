Lojas de C. Mourão com horário especial no sábado

Os consumidores poderão fazer compras no comércio lojista de Campo Mourão em horário especial – das 9 às 17 horas – nos dois próximos sábados: dias 3 e 10 de outubro. Já no dia 12 de outubro é feriado nacional (Dia de Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil). Já o feriado do aniversário do Município (10 de outubro) será no dia 19 de outubro.

Uma série de fatores deve contribuir para o aquecimento das vendas no comércio de Campo Mourão. Entre os comerciantes, a expectativas de aumento nas vendas é grande, fundamentada não apenas no horário especial, mas também nas promoções que grande número de lojas locais está realizando. A proximidade do Dia das Crianças (12 de outubro) também deverá contribuir para o fomento das vendas ao longo dos próximos dias.

As lojas locais já estão com as coleções da nova estação, o que tradicionalmente aumenta o interesse dos consumidores. Outros consumidores buscam as liquidações de roupas e outros produtos da estação que chegou ao final no último dia 21: a Primavera. Por outro lado, muitos são os moradores de cidades da região que se deslocam até Campo Mourão para fazer suas compras, atraídos pela maior variedade de produtos, aliando assim passeio e compras.