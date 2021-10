Campo Mourão sedia, nesta sexta-feira, o “Mulheres 2021”

Na manhã desta sexta-feira (22/10) será realizado, em Campo Mourão, o evento “Mulheres 2021”. À frente da promoção, que vai acontecer nas dependências do Hotel Paraná Palace, estão a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), a Faciap Mulher e a Bit Profissões.

A programação será aberta às 8 horas, com a recepção das participantes com café da manhã, que vai se estender até às 8h30min. Na sequência será realizada a solenidade de abertura do evento, com a participação de lideranças e autoridades locais e da região, além de participantes de toda a região.

“Vida, Propósito e Felicidade” será o tema da primeira palestra, ministrada por Izabel Mendes (Bel), das 9 às 10 horas. Ela é formada em Administração de Empresas (com especialização em Gestão Comercial) e possui Especialização em Curadoria e Posicionamento de Marcas e Especialização em Atendimento ao Cliente. Como empresária está a frente do Grupo BELPA – Belpa Embalagens Especiais.

Izabel Mendes é diretora Financeira do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora (CACB), vice-presidente da FEDERAMINAS MULHER, diretora Plena da ACMinas e embaixadora do Programa 10.000 WOMEN’S da Fundação Dom Cabral.

CORES E ESTILO

Em seguida (das 10 às 10h40min) vai acontecer o a atividade “Cartela de Cores e Estilo”, com Patrícia Veneral e apoio da Loja Antonio José/Maria José. A segunda e última palestra – “Quem não se desafia não se transforma!” – será ministrada por Sabrina Araújo, das 11h40min às 12h20min. Profissional da área terapêutica, ela atua como Terapeuta Holística e Integrativa, Coach, Mentora de Empresárias e Tea Blender. Dedica-se ao desenvolvimento da mulher que busca autoconhecer-se e equilibrar as diferentes áreas da vida com saúde, harmonia e auto respeito; que busca encontrar-se para superar medos e realizar seus sonhos. Já treinou milhares de pessoas em workshops, treinamentos e palestras. Também já auxiliou outras centenas de pessoas a recuperarem sua saúde com tratamentos naturais e alternativos.

O encerramento do evento será com almoço no Restaurante A Varanda.

PARTICIPAÇÃO

As participantes devem doar dois litros de leite para a Fundação Rosa. Mais informações as interessadas podem obter diretamente na Acicam ou através do telefone (44) 3518 8000, em horário comercial.