Campanha “Mulheres que inspiram Mulheres” homenageia educadoras e estimula a reflexão

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (08), a associação EducaInova Hub Educacional realizou homenagem a um grupo de educadoras do noroeste do Paraná, com a campanha “Mulheres que inspiram Mulheres”.

O propósito da campanha, segundo os organizadores, foi o de prestar homenagem a mulheres de destaque na educação e nas letras, e, ao mesmo tempo, chamar a atenção das demais mulheres para a necessidade de sejam protagonistas de suas próprias histórias, como as homenageadas.

Dentre as mulheres mourãoenses homenageadas pela campanha estão: Maria da Conceição Montans Baer, professora, empresária, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão e Reitora do Centro Universitário Integrado; Ana Paula Previate, professora, gestora educacional e mestre em linguística aplicada à língua materna; Lhaís Baia, estudante, palestrante e co-autora de dois livros jurídicos; e, Ivete Sakuno, professora e Chefe do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão.

Além delas, educadoras de Maringá, Umuarama e Cianorte também foram referidas e reconhecidas pela campanha como Mulheres Inspiradoras.