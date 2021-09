Cacercopar representada em encontro da Faciap Mulher

A coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da Cacercopar – Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná, Hilda Arneiro Boscarato Fagundes participou de recente reunião da FACIAP MULHER, realizada em Maringá.

Foi o primeiro encontro presencial da gestão iniciada em janeiro último e o evento teve a participação de integrantes da Faciap Mulher, representando todas as coordenadorias e regiões do Estado. A industrial Denise Pierin preside a Faciap Mulher e o evento teve também a coordenação da consultora empresarial Andréa Monteiro, especialista em planejamento estratégico.

RESULTADOS

Um dos resultados positivos do encontro foi a criação do programa Fast Training, que consiste em treinamentos rápidos que serão realizados a cada macro encontro, ministrado por uma das diretoras. O primeiro deles foi aplicado pela Coordenadora Cacileste Mulher Suelen Motta, sobre mídias digitais, com ênfase em Instagram.

No segundo dia do encontro, as participantes interagiram sobre associativismo orientadas pela consultora do Sebrae-PR, Cristina Schneider. “Aprendemos mais sobre os princípios do associativismo e do cooperativismo, que consistem em sete fatores principais: adesão voluntária e livre, gestão democrática, participação econômica, educação, formação e informação e interação e interesse pela comunidade”, explica Andrea Monteiro.

A presidente da Faciap Mulher, Denise Pierin, fala sobre o desdobramento do encontro: “Importante salientar que esses treinamentos têm o objetivo de ser replicados pelas nossas coordenadoras em suas regionais, pois o conhecimento bom é aquele que é passado adiante”. Acrescenta ainda: “A meu ver foi importante esse reencontro presencial para nos reaproximarmos das participantes já conhecidas e criar laços com as novas integrantes do grupo que só conhecíamos pelas participações on-line”, afirma a presidente.