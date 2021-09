Agentes de trânsito municipais recebem treinamentos

Os agentes de trânsito do município, lotados na Diretran, estão recebendo treinamentos para atuação no serviço dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito. Além de aulas práticas de pilotagem e policiamento de motos, eles também são orientados sobre o comportamento no trânsito, preenchimento de notificações, entre outros.

As aulas de pilotagem são realizadas dentro do Parque de Exposições, ministradas pelo instrutor Emori Rodrigues. Na próxima semana o curso continua com aulas sobre interdição de vias e orientações aos usuários. “A principal missão do agente é auxiliar a comunidade. Ele também está ali para aplicar a lei a quem infringir, mas a função primordial é a orientação. É mais fácil educar que punir”, ressalta o instrutor.

O diretor da Diretran, Luiz Antonio Skminka, esclarece que os agentes de trânsito desempenham funções diferentes dos monitores de estacionamento rotativo. “Algumas pessoas estão confundindo. Os monitores são funcionários da empresa contratada para cuidar do estacionamento pago. Os agentes municipais de trânsito são servidores do município responsáveis pela fiscalização de todos os artigos do Código de Trânsito, com competência de atuação em todo o município”, esclarece.