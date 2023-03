Atividades no Parque Lago no domingo voltadas ao mês da Mulher

As atividades do Festival de Verão que foram adiadas por conta de chuva serão realizadas no próximo domingo, dia 19 de março, no Parque do Lago, em Campo Mourão, das 14 às 18 horas. As ações foram programadas para marcar o Dia Internacional da Mulher, por isso são voltadas especialmente ao público feminino.

Além atividades físicas com a Fundação de Esportes, a Fundação Cultural também terá ações como shows musicais, de dança, exposição de artistas e interferência de slam feminino. Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará no local com orientações sobre prevenção à saúde da mulher a Assistência Social sobre os direitos das mulheres.