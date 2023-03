Campina da Lagoa promove domingo Caminhada Internacional na Natureza

O município de Campina da Lagoa realiza neste domingo (19) mais uma edição do projeto Caminhadas na Natureza do Paraná. O circuito terá um percurso de 12 quilômetros, passando por áreas da agricultura familiar, pastagens, matas, lagos, gruta, rios e corredeiras.

O evento é realizado em parceria entre prefeitura com IDR-Paraná e apoio de parceiros locais. São recomendações dos organizadores usar roupas leves e claras, calçados confortáveis, chapéu ou boné e protetor solar.

No passeio, haverá pontos de apoio com água, equipe da saúde, carimbos além de produtos da agricultura familiar. Para os caminhantes a recepção será na Arcapu- associação de funcionários da cooperativa Coagru onde haverá café colonial promovido pela Feira do Pequeno Produtor, que no final do trajeto servirá um delicioso almoço aos participantes no mesmo local.

A caminhada na Natureza promove a interação entre o urbano e o rural, é um esporte popular e acontece em mais de 55 países, envolvendo mais de 21 milhões de caminhantes.

No Paraná, existem 190 circuitos cadastrados sendo 19 na região de Campo Mourão. O circuito é aberto a todas as idades, sinalizado de acordo com normas internacionais com pontos de apoio ao longo do mesmo, proporcionando ao caminhante a prática de exercício físico ao ar livre de forma segura e saudável, além de contemplar as belezas naturais.

O caminhante interage com os agricultores conhecendo sua cultura e produção agrícola. O agricultor ainda tem a oportunidade de divulgar e comercializar os seus produtos e serviços.

SERVIÇO

Inscrições e informações: Unidade de extensão rural do IDR-Paraná de Campina da Lagoa- (44) 3542-1213

No site- https://www.ecobooking.com.br/site3/destinoEventoSimples.php?Xeven=zs20vjgg878mbr4ijzcy