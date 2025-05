Acicam Mulher: “Olhar Estratégico” foi tema no Mulher Empreendedora Sicredi

O segundo encontro do curso Mulher Empreendedora Sicredi, que acontece em Campo Mourão, através de parceria da instituição financeira com a Acicam Mulher, foi realizado na noite desta segunda-feira (5/5), nas dependências da Associação Comercial e Industrial. Cerca de 20 empresárias e gestoras de negócios locais participaram da capacitação, que está sendo promovida em vários módulos.

Mais etapas do curso estão programadas para os próximos meses e o treinamento é oferecido através de parceria celebrada entre a Sicredi e a Acicam Mulher. No primeiro encontro, realizado em meados de abril, o tema foi “Eu Empreendedora”. Várias atividades são desenvolvidas com as participantes a cada etapa.

A participação da mulher no segmento do comércio e da prestação de serviços cresce rapidamente e a atual diretoria da Acicam, liderada pelo presidente Francisco Viudes, promoveu a reativação do Conselho da Mulher Empresária, que ressurgiu como Acicam Mulher. A mais antiga entidade empresarial de Campo Mourão também conta com o Acicam Jovem, que reúne-se todas as quartas-feiras e mantém uma intensa programação de atividades.