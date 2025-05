Expectativa de boas vendas para o Dia das Mães em Campo Mourão

Os empresários mourãoenses do ramo do comércio mostram-se otimistas em relação às vendas em torno do Dia das Mães e adiantam que o movimento já teve um incremento a partir do final do mês de abril. Sondagens realizadas por entidades estaduais ligadas ao setor apontam que 66,6 por cento dos consumidores do estado pretendem presentear suas mães. Outros 10,7 por cento ainda estão indecisos, enquanto 22,7 por cento afirmam que não vão comprar presentes, principalmente por motivos de ausência ou falecimento da mãe.

A sondagem foi realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em parceria com o Sebrae/PR. Por outro lado, a expectativa das homenageadas é grande: 92,1 por cento das mães paranaenses ouvidas pela sondagem esperam ganhar um mimo ou lembrança especial. Os filhos homens estão ligeiramente mais propensos a comprar presentes, com 34,9 por cento de intenções de compra, ante 31,7 por cento entre as mulheres

As dificuldades financeiras ou o desemprego devem impedir 12,4 por cento dos entrevistados de presentear, além de 14,1 por cento que moram longe da mãe. Somente 6,2 por cento afirmam que não comemoram a data.

TIQUETE MÉDIO

O tíquete médio do presente no Paraná é estimado em R$ 154,40. Os homens devem gastar mais, com média de R$ 167,42, ante R$ 140,98 entre as mulheres. A forma de pagamento preferida, de acordo com a sondagem, será à vista, com 42,6 por cento dos entrevistados sinalizando que vão optar por Pix, cartão de débito e dinheiro, além dos 31,1 por cento que vão pagar o presente no cartão de crédito para o vencimento. As compras no cartão de crédito parcelado devem corresponder a 25 por cento.

SONDAGEM

A sondagem da Fecomércio e do Sebrae ouviu 1.068 consumidores, no período de 17 de março a 8 de abril, em sete regiões do Paraná: Centro, Curitiba, Leste, Noroeste, Norte, Oeste e Sul.

O Dia das Mães é considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal.