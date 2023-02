300 mulheres participam de Clubes de Mães nos bairros e área rural

Foram retomados nesta semana os encontros semanais nos clubes de mães, atualmente realizados no Conjunto Mendes, Jardim Paulino, Jardim Veneza, Pio XII, Vila Guarujá, Tropical I, Centro da Juventude, Jardim Modelo, Conjunto Fortunato Perdoncini, Cidade Nova, Alto Alegre, Piquirivai, KM 128 e Santa Lúcia.

Cerca de 300 mulheres reúnem-se para aprender a confeccionar artesanatos variados. Neste ano, serão trabalhadas datas comemorativas como tema de alguns artesanatos. A dinâmica foi criada em 2022 com a confecção de panos de prato na Semana da Consciência Negra. “Devido ao sucesso dos trabalhos realizados pelas mulheres, foi elaborado um cronograma com datas comemorativas de 2023 que serão trabalhadas em forma de produtos artesanais”, explica a secretária Municipal de Assuntos da Comunidade, Marley Formentini.

O município fornece o material para confecção do artesanato. “As mulheres que frequentam os clubes de mães recebem os materiais durante as aulas e ao término de cada trabalho, podem guardar para si, presentear ou vender as peças produzidas. É uma forma de geração de renda com baixo investimento”, sintetiza a secretária.