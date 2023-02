Caminhadas na Natureza renderam R$ 160 mil e reuniram mais de 5,6 mil participantes em 2022 na região

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), unidade regional de Campo Mourão, divulgou um relatório social e financeiro referente às onze Caminhadas Internacionais na Natureza realizadas durante o ano de 2022 na região da Comcam.

A programação previa 19 circuitos, mas oito acabaram cancelados. Ainda assim as onze edições na região reuniram 5.655 caminhantes, com média de 514 participantes por caminhada.

A atividade também movimentou a economia regional, gerando renda de R$ 160.127,00 aos agricultores familiares com venda de seus produtos, incluindo ainda café e almoço aos participantes. A movimentação média por caminhada foi de R$ 14.557,00, com gasto médio por caminhante de R$ 28,32.

A Caminhada realizada em Campo Mourão reunião o maior número de participantes: 850. Depois aparece Barbosa Ferraz com 836; Engenheiro Beltrão, Janiópolis, Goioerê e Juranda reuniram 600 caminhantes cada um.

As caminhadas na natureza foram realizadas na região de Campo Mourão em parcerias com Governo do Estado, IDR-Paraná e Prefeituras Municipais com apoio de Associações de Produtores Rurais, Agentes Financeiros, Cooperativas, Sindicatos, Faculdades, Universidades, ONGs, comércio em geral, imprensa local e regional.

