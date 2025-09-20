Escola Gurilândia comemora 55 anos com abertura de cápsula do tempo e programação especial

A Escola Municipal Gurilândia celebra, em 10 de outubro (junto com o aniversário de Campo Mourão), seus 55 anos de história, marcados por dedicação à educação e forte vínculo com a comunidade mourãoense. Para comemorar a data, a instituição preparou uma programação especial, que inclui a abertura da cápsula do tempo, selada há dez anos, além de ações de integração e memória que reforçam o legado da escola. O evento comemorativo, na escola, entretanto, será no dia 9, quinta-feira, um dia antes do aniversário oficial.

Fundada oficialmente em 10 de outubro de 1970, a escola teve origem como Parque Infantil Gurilândia, destinada à recreação de crianças menores de sete anos. Desde então, cresceu e se transformou em referência na rede municipal de ensino. Atualmente, atende 352 alunos, entre Educação Infantil (Nível I e II) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com o trabalho de 46 profissionais dedicados à formação cidadã.

Ao longo de sua trajetória, a Gurilândia passou por importantes marcos, como a inauguração da nova sede em 2022, com uma estrutura moderna de 2,6 mil m², e a criação do Mini Museu da Escola, em 2024, espaço que preserva e valoriza a memória da instituição.

Para a diretora da escola, Aline Miotti de Souza, celebrar 55 anos significa honrar o passado e reafirmar o compromisso com o futuro. “A Gurilândia é mais que uma escola, é parte da história de Campo Mourão. Aqui formamos não apenas estudantes, mas cidadãos conscientes, criativos e preparados para transformar o mundo. A abertura da cápsula do tempo será um momento simbólico, que une gerações e reforça o valor da educação como herança viva para nossa comunidade”, destaca.

A identidade visual da comemoração já está representada em uma logo especial dos 55 anos, que será utilizada em materiais de divulgação, banner comemorativo e em um vídeo institucional mostrando os principais trabalhos desenvolvidos pela escola.

Com o lema “Passado que inspira, presente que ensina, futuro que transforma”, a Escola Municipal Gurilândia celebra mais de cinco décadas de compromisso com a educação pública de qualidade, sempre em parceria com as famílias e a comunidade.