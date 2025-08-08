ExpoGoio movimenta Goioerê neste fim de semana

Goioerê está em festa neste fim de semana com a realização da ExpoGoio 2025. Serão cinco dias de festejos, com shows nacionais, rodeio e muito mais.

A programação começou ontem reunindo grande público no Parque de Exposições. O primeiro dia foi marcado pela abertura do rodeio e o show com o cantor Wagner Barreto, ex-The Voice Kids.

Logo após a abertura oficial, o público visitou os estandes da exposição comercial e industrial, os pavilhões de gado e se apreciou as comidas das barracas da Festa das Nações, que são uma atração à parte no evento.

A abertura do rodeio foi comandada por Marco Brasil. Nesta sexta-feira, 8, a atração musical é com a dupla Hugo & Guilherme, além da continuação do rodeio e de todas as atrações da ExpoGoio.

Amanhã a festa continua com a dupla Leo & Raphael e o cantor Panda. No domingo a animação estará a cargo da dupla Ícaro & Gilmar, que promete arrastar uma multidão para o Parque de Exposições.

Já na segunda-feira, dia 11, encerrando a programação, haverá show com a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, com entrada franca.