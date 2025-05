Ônibus de sacoleiros pega fogo na rodovia PR-900 próximo a Peabiru

Um ônibus de turismo ocupado por sacoleiros com compras do Paraguai pegou fogo agora há pouco na rodovia PR-900, no trecho entre Peabiru e Campo Mourão. Equipes da Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do incidente. Os bombeiros controlaram as chamas, mas o veículo ficou totalmente destruído. Mais informações em breve.