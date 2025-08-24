Incêndios em vegetação mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros em CM

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado, 23, na rua do Lazer, no jardim Tropical, em Campo Mourão. As chamas atingiram uma área de preservação, próxima ao antigo Andorinhas Praia Clube e se alastravam rapidamente.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio era de grandes proporções e iniciaram imediatamente o combate, com o objetivo de conter as chamas e evitar que o fogo atingisse uma área de mata fechada.

Ainda neste sábado, outra ocorrência foi registrada no final do jardim Europa, onde um terreno baldio também foi atingido por incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nas últimas horas foram diversos atendimentos relacionados a queimadas em vegetação. A corporação reforça a importância da conscientização da população e pede que as pessoas evitem atear fogo em terrenos, já que além de crime ambiental, a prática coloca em risco a segurança e a saúde da comunidade.