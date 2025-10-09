Incêndio em pilhas de pneus mobiliza Corpo de Bombeiros em borracharia

Um incêndio em pilhas de pneus mobilizou o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão na noite desta quarta-feira (8), às margens da rodovia BR-272, nas proximidades do Parque Industrial, na saída para Farol.

As equipes foram acionadas após diversas ligações informando sobre um possível incêndio em uma borracharia localizada às margens da rodovia. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas atingiam uma grande pilha de pneus na parte externa do estabelecimento.

Com ação rápida, os bombeiros conseguiram controlar e extinguir o fogo antes que ele se alastrasse e atingisse a borracharia, evitando danos maiores.

De acordo com informações preliminares, que ainda serão apuradas, há suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. Testemunhas relataram que um veículo teria se aproximado do local e que uma pessoa teria descido e ateado fogo nos pneus.

As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades competentes.