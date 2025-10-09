Polícia apreende drogas e prende dois homens em Campo Mourão

Durante patrulhamento na noite de ontem, a Polícia Militar abordou um indivíduo que havia acabado de sair de um local conhecido por denúncias de tráfico de drogas, em Campo Mourão. Com ele, os policiais encontraram uma pequena porção de cocaína.

Ao ser questionado, o abordado afirmou ter adquirido a droga em uma residência nas proximidades. No endereço indicado, o morador confirmou a venda e autorizou a entrada da equipe policial. No interior do imóvel foram localizadas porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um telefone celular.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.