Homem é encontrado morto em rio em Mamborê
Por Redação Tasabendo em 24 de outubro, 2025 às 09:32
Um homem de 44 anos, identificado por Marcos Ventura, foi encontrado morto nesta manhã, em um rio, em Mamborê.
O corpo apresentava ferimentos na cabeça e havia marcas de sangue no barranco, ao lado do rio, indícios que sugerem que ele pode ter sido vítima de homicídio.
Populares encontraram o corpo e informaram o irmão dele. Policiais civis e militares foram local assim como o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.
O corpo foi encaminhado ao IML para autopsia que apontará a causa exata da morte. A Polícia Civil investiga o caso.
