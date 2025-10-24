Homem é encontrado morto em rio em Mamborê

Um homem de 44 anos, identificado por Marcos Ventura, foi encontrado morto nesta manhã, em um rio, em Mamborê.

O corpo apresentava ferimentos na cabeça e havia marcas de sangue no barranco, ao lado do rio, indícios que sugerem que ele pode ter sido vítima de homicídio.

Populares encontraram o corpo e informaram o irmão dele. Policiais civis e militares foram local assim como o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.

O corpo foi encaminhado ao IML para autopsia que apontará a causa exata da morte. A Polícia Civil investiga o caso.