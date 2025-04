Incêndio destrói residência de madeira na Vila Guarujá

Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (28) na rua Pantanal, na Vila Guarujá, em Campo Mourão. As causas do fogo ainda serão investigadas pela Polícia Civil, mas há indícios de que o incêndio possa ter sido criminoso.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada e se mobilizou rapidamente para atender à ocorrência. No entanto, devido à estrutura ser pequena e de madeira, as chamas se espalharam rapidamente, consumindo a residência por completo. Os trabalhos das equipes se concentraram no controle das chamas, extinção do fogo e rescaldo do local.

Testemunhas relataram que minutos antes do início do incêndio foram ouvidos barulhos de motos nas proximidades da casa. Além disso, populares apontaram que um dos moradores seria usuário de drogas e estaria alterado momentos antes do fogo começar, levantando a hipótese de incêndio provocado de forma acidental ou intencional.

No entanto, somente a investigação da Polícia Civil poderá confirmar as circunstâncias do incidente. Três pessoas residiam no imóvel, mas felizmente todas conseguiram sair a tempo e não sofreram ferimentos. A Polícia Civil agora trabalha para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio.