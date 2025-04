Divulgada programação cultural para o Natal/2025 em C. Mourão

A Associação Sou Arte (ASA) já divulgou a programação completa do projeto Atividades Culturais “Campo Mourão Cidade Natal/2025”. Neste ano, as atividades começam na segunda quinzena de novembro e estendem-se até as vésperas do Natal, contemplando – uma vez mais – a área central da cidade e também os bairros.

A abertura da programação, com a apresentação de espetáculo pela trupe profissional da Associação Sou Arte, a chegada do Papai Noel e outras atrações, será no dia 22 de novembro, na praça da Catedral de São José. Em seguida, o espetáculo – também com a presença do Papai Noel – será encenado nos bairros: dia 25 – praça Alvorada (jardim Lar Paraná); dia 26 – praça do Japão (jardim Tropical); dia 17 – Parque das Torres (jardim Cidade Nova).

O tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, no centro da cidade, está marcado para a noite de 7 de dezembro. Já no dia 11 acontecerá a carreata natalina, que vai sair da zona sul da cidade e percorrerá vias públicas de bairros das Asa Leste e Oeste, passando pela zona Norte.

A última atração da programação é a Mostra Cultural, que será realizada de 18 a 22 de dezembro, na praça São José, com apresentações gratuitas todas as noites. Os quatro logradouros públicos onde acontecerão os espetáculos receberão ambientação natalina, que ficará aberta à visitação do público até o início de janeiro de janeiro de 2026.

O projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal é uma realização do Ministério da Cultura – Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A execução é da Associação Sou Arte. A edição deste ano já conta com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Grupo Fertipar, Itaipu Engenharia e do Supermercados Paraná.