Motorista capota carro roubado e foge após acidente em Campo Mourão

Na noite deste sábado (2), um acidente seguido de fuga chamou a atenção das autoridades em Campo Mourão. Um veículo modelo Cobalt capotou após colidir na traseira de um VW Fox estacionado na rua Peabiru, próximo ao cruzamento com a avenida Guilherme de Paula Xavier.

Segundo testemunhas, após o capotamento, dois ocupantes que aparentavam ser menores de idade fugiram do local, um deles possivelmente ferido. O Fox estava parado em frente a uma residência e não havia ninguém no interior do automóvel no momento da colisão.

Durante a revista feita pela Polícia Militar no interior do Cobat, os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo (arma falsa). Ao verificar a placa do carro, foi constatado adulteração, originalmente pertencente a uma Fiat Toro. A investigação revelou ainda que o veículo era furtado, com registro de roubo ocorrido no dia 17 de julho na cidade de Peabiru.

A Polícia Militar segue em diligências pela região na tentativa de localizar os dois suspeitos. A hipótese principal é de que o veículo seria usado para a prática de crimes na cidade de Campo Mourão. O caso será investigado pelas autoridades competentes.