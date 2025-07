Dois incêndios em vegetação mobilizam Corpo de Bombeiros em Campo Mourão

Duas ocorrências de incêndio a vegetação mobilizaram o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo, 20, em Campo Mourão. Um dos focos ocorreu às margens da rodovia PR-558, no residencial Gran Riva, próximo ao hospital Santa Casa.

A fumaça já começava a causar transtornos a funcionários do hospital colocando em risco também a segurança no atendimento quando os bombeiros foram acionados. As equipes chegaram rápido ao local e rapidamente debelaram as chamas.

A segunda ocorrência foi registrada nas proximidades da Penitenciária, no residencial Porto Feliz, região do jardim Cidade Nova. Os bombeiros também se dirigiram rápido ao local e controlaram as chamas evitando maiores danos e transtornos aos moradores próximos. Ambos teriam sido provocados de forma proposital por pessoas mal intencionadas.