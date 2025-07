Homem é detido após ameaçar ex-mulher em supermercado de Araruna

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica registrada em um supermercado de Araruna na noite de ontem. A vítima, uma mulher de 23 anos, relatou que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro, de 28 anos, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o relato, após o término da relação motivado por desentendimentos e agressões anteriores, o autor passou a ir até o local de trabalho da vítima com frequência, insistindo em uma reconciliação. Na noite de ontem, ao encerrar o expediente, a mulher foi abordada novamente pelo homem, que exigia conversar com ela. Diante da recusa, ele teria proferido ameaças de morte, o que levou a vítima a buscar abrigo dentro do supermercado e acionar a polícia.

A equipe policial se deslocou até a residência do autor, localizada a poucos metros do local, onde ele foi localizado e informado sobre a denúncia. O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.

O caso segue sob investigação, e a vítima foi orientada quanto às medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha.