Defesa Civil municipal alerta sobre risco de incêndios

O clima seco e com vegetação queimada pela geada faz com que o risco de incêndios seja alto. Por isso a Defesa Civil de Campo Mourão alerta sobre os cuidados para evitar queimadas, que além de causar sérios danos ambientais, podem trazer prejuízos econômicos e à saúde pública.

No fim de semana, por exemplo, foram registrados incêndios em vegetação em terrenos na saída para Araruna, Cohapar e fundos do Conjunto Fortunato Perdoncini. “A baixa umidade relativa do ar, a diminuição das chuvas e o ressecamento da vegetação, que se torna altamente inflamável, são os principais fatores das queimadas nessa época do ano”, observa o coordenador da Defesa Civil, Gelvisson Silva.

Evitar fogueiras, soltura de balões, uso de fogo para limpeza de terrenos ou atividades agropecuárias são as principais orientações. “O cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade coletiva, especialmente em uma estação em que a natureza se torna mais vulnerável ao fogo”, reforça o coordenador.

Causar incêndios é crime ambiental e o infrator está sujeito a multas e processo judicial. A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) estabelece a pena de reclusão de dois a quatro anos e multa para quem provocar incêndio em mata ou floresta.

Em caso de focos de incêndio avistados, recomenda-se a comunicação imediata com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Denúncias de queimadas irregulares podem ser feitas de forma anônima por meio do telefone 181 ou pelo aplicativo 190 PR.