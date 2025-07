Campo Mourão recebe 64º Jogos Universitários do Paraná com intensa programação esportiva

O município de Campo Mourão será palco da 64ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPs), evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU), em parceria com a Prefeitura e a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam).

A programação oficial, compreende disputas entre os dias 21 e 27 de julho, de segunda a domingo desta semana reunindo centenas de atletas universitários de diversas instituições de ensino superior paranaenses.

A competição está dividida em etapas e contempla modalidades como atletismo, basquetebol, futsal, handebol, voleibol, karatê, taekwondo, judô, natação, tênis, badminton, xadrez, tênis de mesa, além de categorias adaptadas como paraatletismo, paranatação e parabadminton.

Entre os destaques, estão o futsal e o basquete — tanto nas divisões ouro quanto prata — e a realização do basquete X1, modalidade individual que vem ganhando espaço nos torneios universitários.

Os jogos ocorrem em três turnos (matutino, vespertino e noturno), com uma média de até 48 partidas diárias distribuídas entre os diferentes locais da cidade. O cronograma também prevê momentos especiais como cerimonial de abertura e rodadas classificatórias, semifinais e finais ao longo da semana.

O Centro Universitário Integrado será o representante local na competição. Ao todo, a instituição mourãoense será representada por 208 atletas e 20 técnicos/dirigentes.

Para a diretora-presidente da Fecam, Karla Tureck, receber os JUPs é uma oportunidade de reafirmar o papel do município no cenário esportivo estadual.

“Campo Mourão tem se consolidado como sede de grandes eventos esportivos, e isso é fruto de uma estrutura qualificada e de uma equipe dedicada ao esporte universitário e de base”, destacou.

O prefeito Douglas Fabrício também enfatizou a importância do evento para a cidade. “É uma grande honra sediar os Jogos Universitários do Paraná. Além de movimentar a economia local, essa é uma vitrine que reforça nosso compromisso com o esporte e com a juventude paranaense”, afirmou.

A organização reforça que o cronograma pode ser acompanhado e atualizado pelo site oficial: [www.jogosuniversitarios.pr.gov.br] (http://www.jogosuniversitarios.pr.gov.br).