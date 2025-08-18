Carro é completamente destruído por incêndio na PR-317

Uma picape Fiat Strada foi completamente consumida pelo fogo na manhã desta segunda-feira, 18, na rodovia PR-317, trecho entre Peabiru e Engenheiro Beltrão.

As chamas também atingiram parte da vegetação próxima à via. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado após o motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, notar uma grande quantidade de fumaça e labaredas saindo do capô.

Ele conseguiu estacionar o carro em um local seguro às margens da rodovia antes que as chamas se alastrassem. As causas do incêndio ainda serão apuradas.