Carro é completamente destruído por incêndio na PR-317
Por Clodoaldo Bonete em 18 de agosto, 2025 às 12:21
Uma picape Fiat Strada foi completamente consumida pelo fogo na manhã desta segunda-feira, 18, na rodovia PR-317, trecho entre Peabiru e Engenheiro Beltrão.
As chamas também atingiram parte da vegetação próxima à via. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado após o motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, notar uma grande quantidade de fumaça e labaredas saindo do capô.
Ele conseguiu estacionar o carro em um local seguro às margens da rodovia antes que as chamas se alastrassem. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
Jornalista Dilmércio Daleffe lançará biografia de Ozires da Cruz em Campo Mourão