Jornalista Dilmércio Daleffe lançará biografia de Ozires da Cruz em Campo Mourão

No próximo sábado, 23, o jornalista e escritor Dilmércio Daleffe lançará o livro “Ozires, a esperança nasce nas atitudes”, em Campo Mourão.

O lançamento será no espaço Ana Bistrô, às 10h. A obra narra a história de Ozires da Cruz, um mourãoense que morava em Curitiba, morto em 2022, aos 51 anos. Com um futuro promissor nos campos de futebol, os sonhos acabaram ainda aos 13 anos, após um mergulho nas águas do Rio Paraná. Bateu com a cabeça em um banco de areia, ficando tetraplégico.

A partir do acidente, a obra narra todo o processo pelo qual a família de Ozires enfrentou. Cirurgias, internamentos, mudanças, além de um novo sentido em suas vidas. Mas, ao mesmo tempo que o futebol foi cancelado, Ozires se reinventou, fazendo agora da informática, sua nova saída de emergência.

“A obra retrata o legado de uma pessoa que jamais se vitimizou. Ozires foi uma pessoa singular, que se reinventou. Aprendeu a computação, se especializou e quando viu já ganhava a própria grana. Na verdade, Ozires sempre teve muita fé. Foi um cara amigo e iluminado por Deus”, disse Dilmércio.

Segundo ele, o livro foi um pedido da mãe de Ozires, Lúcia Carmem da Cruz. Toda a pesquisa teve início em 2023.

“Ozires, a esperança nasce nas atitudes”, é a terceira obra do escritor.

Antes, ele já havia publicado “Humanos”, livro fotográfico, e “No Caminho Sem Direção”, ficção baseada em histórias reais e ainda o livro, “18 Meses de Escuridão”, um retrato do que foi a pandemia em Campo Mourão.