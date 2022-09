Veteranos da PM e Corpo de Bombeiros participam de café da manhã no 11° BPM

Na manhã desta sexta-feira (30), diversos policiais militares da reserva remunerada e reformados participaram de um café da manhã no 11° Batalhão de Policia Militar, em homenagem ao Dia do Militar Estadual Veterano, comemorado no dia 1° de outubro, data instituída por meio da Lei Estadual n° 20.257/2020.

Portanto, nesta ocasião especial, o 11° BPM prestou merecida homenagem àqueles que, com sacrifício, bravura e dedicação, atuaram na salvaguarda da vida, do Meio Ambiente e do patrimônio dos cidadãos paranaenses.

Durante a cerimônia também foi inaugurada, no pátio da Unidade, a vaga de estacionamento privativa ao veterano que visita o batalhão. Para o Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, Comandante do 11° Batalhão de Policia Militar, essa homenagem mostra o quanto eles são importantes na história e o quanto eles devem ser lembrados por tudo o que fizeram.

“Valorizar esses nobres homens e mulheres que dedicaram suas vidas à segurança pública, trabalhando por décadas na missão de proteger a sociedade paranaense, é um dever de todos nós, pois graças ao trabalho deles podemos nos orgulhar da nossa história”, disse o comandante.

Com informações: Comunicação Social do 11° BPM