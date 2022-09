Candidatos expõem propostas e firmam compromissos na Acicam

Na reunião mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que aconteceu nesta semana, seis candidatos a deputado da região expuseram suas propostas e compromissos com a classe empresarial e a comunidade. O encontro foi marcado pelo clima ordeiro e democrático.

A participação dos candidatos na reunião fez parte do movimento Acorda Comcam, que tem como finalidade demonstrar para os mais de 250 mil eleitores de Campo Mourão e da região a importância de se votar em candidatos que irão aumentar nossa representatividade perante o governo estadual e federal. Esta é a quinta edição do movimento, que surgiu em 2006.

RECURSOS VIABILIZADOS

Na reta final desta campanha eleitoral, o movimento “Acorda Comcam” divulgou os recursos viabilizados para Campo Mourão e a região por deputados estaduais e federais que no pleito passado – em 2028 – tiveram votação nesta microrregião. O documento foi preparado com base em informações fornecidas de forma oficial pelos parlamentares, a pedido da coordenação do movimento.

Dos 10 deputados federais mais votados na região da Comcam, apenas dois informaram o volume de recursos que viabilizaram para Campo Mourão e o Vale do Piquirivaí: Rubens Bueno (R$ 144.680.190,24) e Ricardo Barros (R$ 121.941.786,82). Os demais oito deputados federais mais votados nesta região, apesar de solicitados a repassar a informação, não responderam o pedido. São eles, pela ordem de votação: Hermes Frangão, Sargento Faur, Zeca Dirceu, Luciano Ducci, Pedro Lupion, Luiz Nishimori, Sérgio Souza e Giacobo.

ESTADUAIS

Já dos 10 deputados estaduais mais votados nesta região, na eleição passada, apenas quatro atenderam ao pedido de informações do Acorda Comcam: Márcio Nunes (R$ 236.054.992.02), Douglas Fabrício (R$ 167.410.996,28), Maria Vitória (R$ 35.991.894,80) e Delegado Jacovós (R$ 175 mil).

Os outros seis deputados mais votados nesta região não informaram os recursos viabilizados para o Vale do Piquirivaí: Alexandre Curi, Jonas Guimarães, Tiago Amaral, Delegado Francischine, Artagão Júnior e Plauto.