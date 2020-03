Vereadores homenageiam onze Mulheres Cidadãs

Onze mulheres de Campo Mourão serão homenageadas na próxima quarta-feira (11), pela Câmara Municipal com o Prêmio Mulher Cidadã, pelos trabalhos desenvolvidos em prol da sociedade Mourãoense.

As honrarias serão entregues às 19 horas no Plenário do Legislativo, localizado na Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, no Centro da cidade.

Serão agraciadas com as homenagens, Carolina Ferrari, Cristiana Terezinha Davanço, Elzi Rresinha Jagher Pereira, Fernanda Campos Soares, Gilda de Fátima Ramazotti Grigolin, Márcia Maria Queiroz Linhares, Maria Adelaide da Silva, Maria Madalena Lopes da Silva, Niva Maria da Silva Pinheiro, Patricia Maria Wierzchon Lopes e Solange Cistina da Silva Craco.

O Prêmio Mulher Cidadã é resultado do projeto de resolução 32/2013 de autoria da vereadora Nelita Piacentini, apresentado em outubro de 2013 e assinado por outros 10 vereadores; Edson Battilani (PPS), Edilson Martins (PSD), Isidoro Moraes (PP), Elvira Schen (PPS), Eraldo Teodoro de Oliveira (PMDB), Jorge Pereira (PR), Pedro Nespolo, Toninho Machado (PR), Olivino Custódio (PR) e Terezinha (PT).

A resolução que instituiu o prêmio, estabelece que a honraria será conferida anualmente pelo Poder Legislativo às mulheres que no âmbito do município, tenham oferecido contribuição relevante à comunidade. A outorga é proposta pelos vereadores. Cada um dos parlamentares pode indicar um nome para receber a homenagem dentro das comemorações do dia Internacional da Mulher.