Curso Gastronomia do Senac – Comida de Boteco

Estão abertas no Senac de Campo Mourão as inscrições para o curso de Comida de Boteco. As aulas iniciam no dia 10 de março e acontecerão às terças e quintas-feiras das 19h30 às 22h30. Aprenda a fazer aperitivos e porções de boteco valorizando o tradicional sabor. Inove na produção e elaboração dos pratos. Veja abaixo as receitas do curso.

ALGUMAS RECEITAS DESTE CURSO:

– Pastel de carne com ovo

– Pastel de carne seca com cabotiá

– Bolinho de carne apimentado

– Croquete de bacalhau

– Empadinha de mortadela

– Buraco quente

– Bolinho de feijoada

– Caldinho de feijão

– Calabresa acebolada flambada na cachaça

– Alcatra no palito com bolinho de mandioca

– Polenta cremosa com ragu de rabada

– Escondidinho de costela

– Costela suina com molho barbecue

– Filé de tilápia

– Porção de coração de frango

– Espetinho

– Maioneses

– Molhos

– Geleias

