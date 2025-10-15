Subtenente J. Silva recebe Medalha de Mérito do 3° CRPM

Na manhã desta terça-feira (14), o Subtenente J. Silva, integrante da ROTAM do 11° Batalhão de Polícia Militar, foi agraciado com a Medalha de Mérito do Comando Regional de Polícia Militar, durante a solenidade alusiva ao 15º aniversário do 3º CRPM, realizada na cidade de Maringá.

A honraria é concedida aos militares que se destacam pelo comprometimento, profissionalismo e relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à comunidade.

O comando do 11° BPM parabenizou J. Silva por esta merecida condecoração, que reflete sua dedicação e exemplo dentro da corporação.