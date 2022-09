Brasil enfrenta Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo

O último amistoso da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar será contra a Tunísia. O duelo nesta terça-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília) no Parque dos Príncipes, em Paris, tem sido tratado como importante na definição das últimas vagas, mas não como fundamental na avaliação sobre o trabalho feito ao longo de todo o ciclo de quatro anos para o Mundial.

“Eu não descarto nada. Mas é tudo em cima de um contexto, não de um fato isolado. São vários os fatores que definem uma convocação. O jogo vai contribuir. Eu queria dar oportunidade a todos e eu me cobro por isso, às vezes fico sem dormir. Mas eu sou ser humano, não posso ser tão duro comigo. Isso faz parte, é normal, é da vida. A gente tem é de ter a pré-disposição de fazer as coisas corretas”, disse o treinador.

Para a partida desta terça-feira, Tite não vai fazer mistério e anunciou a escalação com duas mudanças em relação ao jogo contra Gana, vitória por 3 a 0, na última sexta-feira (23), em Le Havre.

Na lateral direita, Danilo entra no lugar de Eder Militão. No meio de campo, Fred assume no lugar de Vinicius Junior, com o meio de campo formado por ele, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar.

Para o último amistoso antes da convocação final, Tite disse que o desempenho no clube é o principal fator e que a comissão técnica usará todo o trabalho feito para definir a lista para a Copa do Mundo.

“É um conjunto. É a performance, o nosso acompanhamento diário. A gente tira muita coisa do treinamento, mas o principal é a performance no clube. Isso que é determinante para o atleta vir pra cá. Eu sei que o Pedro pode me dar aquilo que o Richarlison dá, que é o gol. Ele é o jogador da última jogada, da parede”, explicou.

Fonte: cbf.com.br