Realizada solenidade de entrega de Carta Patente e Divisas aos policiais do 11º BPM promovidos recentemente

Uma solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (26), nas dependências do 11º Batalhão de Polícia Militar, marcou a entrega da Carta Patente aos oficiais que alcançaram o primeiro posto na carreira, e também a entrega de divisas às praças promovidas no dia 10 de agosto às graduações de Cabo, Sargento e Subtenente.

A Carta Patente é um diploma confirmatório em que são definidos a situação hierárquica e o quadro a que pertence o Oficial, a fim de fazer prova dos direitos e deveres assegurados por lei ao possuidor.

Receberam o documento o 2º Tenente Matiskei, 2º Tenente Santos, e o 2º Tenente Maciel. Já as divisas foram entregues ao Subtenente Heneman, 3º Sargento De Paula, 3º Sargento André, Cabo Marlon, Cabo Karoline, Cabo Ponchielli, Cabo Rafael e Cabo Ronaldo, todos promovidos recentemente à graduação imediatamente superior.

Ainda durante a solenidade, o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019 entregou a medalha do Tiro de Guerra ao Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Cleverson Vidal Veiga, como forma de agradecimento pela parceria e apoio que o batalhão tem dado à instituição, bem como pelos relevantes serviços prestados à comunidade do centro-oeste do Paraná. Familiares e amigos dos agraciados também acompanharam a solenidade.

Comunicação Social 11º BPM