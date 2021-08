Manual para secretários de Agricultura é lançado por Ortigara em CM

O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, fez na manhã desta quinta-feira, na Comcam, o lançamento do manual para secretários municipais de Agricultura e apresentou também o Sistema Seagri.

O evento foi realizado no teatro municipal de Campo Mourão, com a presença de prefeitos, secretários municipais, e vereadores. O encontro contou com as presenças do presidente da Adapar, Otamir Martins, do presidente do IDR/PR, Natalino Avance de Souza, deputado estadual Douglas Fabrício, entre outras autoridades.

“O manual é uma tentativa de estabelecermos uma agenda em comum com os municípios. Todos nós somos agro dependentes, então há uma soma de esforços entre Estado e municípios com suas equipes, prefeitos, e secretários municipais de construir uma agenda a favor de assuntos relevantes”, destacou Ortigara.

O secretário comentou que o manual é uma ‘simplificação do relacionamento entre municípios e Estado. “É um indicativo pelos nossos profissionais, de como pode ser facilitada esta relação. A ideia é atingir objetivos nobres como melhorar a vida da população rural, superar qualidade de infraestrutura, apoiar tecnicamente os produtores, fortalecer o associativismo e cooperativismo, melhorar estradas rurais, entre várias outras ações”, frisou Ortigara.

Sobre o Sistema Estadual de Agricultura do Paraná (Seagri), o secretário comentou que ele tem como objetivo tornar o Estado mais competitivo também na área de tecnologia para o agronegócio, da mesma forma que já é na produção de alimentos.

PARCERIA

O presidente da Comcam, Leandro Oliveira, prefeito de Araruna, destacou a parceria da secretaria estadual de Agricultura com os municípios. Segundo ele, Araruna é ‘prova’ disso. “Sou testemunha destas ações. São várias as ações que vêm sendo realizadas em nosso município melhorando a vida de quem mora no campo”, destacou. “Só temos agradecer ao Governador Ratinho Júnior e ao secretário Ortigara por manter este alinhamento com os municípios melhorando a vida ao produtor, promovendo o desenvolvimento local”, afirmou.

Oliveira informou ainda algumas ações do Governo do Estado na área da Agricultura na região da Comcam. Na área de crédito rural, por exemplo, foram 841 planos de crédito liberados para a região somando mais de R$ 36,3 milhões. “A Comcam é a terceira região com maior volume de recursos aplicados”, disse.

Além disso, a Comcam foi contemplada com 712 unidades do Programa Trator Solidário. Foram feitos também investimentos em melhorias de trafegabilidade rural com 39 quilômetros de pavimentação com pedras poliédricas em 17 municípios da região, ultrapassando R$ 20,7 milhões investidos. Além disso, foram repassados R$ 588,4 mil às prefeituras para aquisição de óleo diesel para recuperação de 289 quilômetros de estradas rurais em 11 municípios.

Já pelo programa de Microbacias, 13 municípios foram contemplados pelo Estado com investimentos de mais de R$ 2 milhões, beneficiando 1.775 produtores rurais.

“Os investimentos vão além disso, a região tem 294 beneficiários do Tarifa Rural Noturna com 328 ligações dos quais 125 estão inscritos para energia fotovoltaica. Temos também 4.738 crianças beneficiadas pelo Programa Leita das Crianças; entre outras ações”, destacou Oliveira.

Fonte: Assessoria Comcam