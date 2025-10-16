PRF apreende caminhão com cerca de duas toneladas de agrotóxicos ilegais que chegariam a Campo Mourão

Na manhã de quarta (15), a PRF apreendeu cerca de duas toneladas de agrotóxicos ilegais na rodovia BR-272, próximo a Janiópolis.

Durante abordagem a um motorista de caminhão, de 43 anos, policiais rodoviários federais encontraram diversos bags contendo diferentes tipos de inseticidas, todos sem documentação fiscal.

O motorista alegou que recebeu o caminhão já carregado em Assis Chateaubriand e o entregaria em Campo Mourão. Ele foi detido em flagrante por crimes de transporte irregular de agrotóxicos e contrabando e foi conduzido para a Polícia Federal em Maringá. A carga ilegal foi depositada na Receita Federal.