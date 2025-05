Policial que salvou bebê engasgado é “Destaque do Mês” no 11º BPM

Na manhã desta quarta-feria (30), o 11º Batalhão de Polícia Militar homenageou os policiais militares que se destacaram no mês de abril: o 3º Sargento Elias Bezerra e o Cabo Humberto Ferraz Affonso Filho.

Bezerra possui 32 anos de carreira dedicados à segurança pública. Reconhecido por sua atuação comprometida no Pelotão de Trânsito do 11º BPM, ele também se destaca pelo trabalho de conscientização que realiza por meio de palestras voltadas à segurança no trânsito e à prevenção ao uso de drogas. Sua experiência e dedicação são inspiração para os colegas de farda e para toda a comunidade.

Já o Cabo Ferraz, com 14 anos de serviço, também integra o Pelotão de Trânsito e tem se destacado por seu profissionalismo e preparo técnico.

No último dia 12 de abril, durante um deslocamento rotineiro para buscar sua refeição, o militar salvou a vida de um bebê de apenas oito dias de vida que estava engasgado.

Sua ação rápida e precisa foi decisiva, demonstrando o comprometimento e a prontidão que marcam a atuação dos policiais militares do 11º BPM.

A homenagem é um reconhecimento à dedicação, ao profissionalismo e ao exemplo de ambos os policiais, que elevam o nome da Polícia Militar do Paraná e fortalecem o vínculo com a comunidade.