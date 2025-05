Previsão do Simepar é de maio mais seco e mais quente no Paraná

A previsão meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o mês de maio terá chuva abaixo da média e temperatura próxima ou ligeiramente acima da média. O mês já começa com um feriado de tempo estável e agradável em todas as regiões do Paraná.

Historicamente a chuva é mais intensa no mês de maio nas regiões próximas as cidades de Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Guarapuava e Ivaiporã, com acumulados de aproximadamente 200 mm de chuva. Os locais com menos chuva são as áreas que fazem limite com São Paulo e a Região Metropolitana de Curitiba, que costumam registrar acumulados entre 75 mm e 125 mm de chuva.

Com relação a temperatura média, maio costuma ter temperaturas entre 12°C e 14°C no extremo Sul e na capital. A temperatura sobe gradativamente. Uma faixa da região Central até Francisco Beltrão tem temperatura média entre 14°C e 16°C em maio; a região de Cascavel, Toledo, Cândido de Abreu, seguindo por uma faixa até próximo ao Litoral paranaense que tem temperaturas entre 16°C e 18°C; cidades como Foz do Iguaçu, Santa Helena, Guaíra, Umuarama, Maringá, Londrina e o Litoral têm média de temperatura em maio entre 18°C e 20°C; e a temperatura média mais alta do mês fica no extremo Noroeste, entre 20°C e 22°C.

“Como não há previsão da entrada de massas de ar frio intensas no mês de maio, teremos predomínio maior de dias secos e quentes do que o comum para esta época do ano. Por isso o mês de maio deverá ser igual ou um pouco mais quente do que a média climatológica com relação a temperatura. Entre 0,5°C a 1°C acima”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

FERIADO

O feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira (1.º) será de tempo estável em todas as regiões paranaenses, com a amplitude térmica característica do outono: durante a madrugada e a manhã fará frio, mas com o predomínio do sol durante o dia, a tarde a temperatura ficará agradável. Em São José dos Pinhais a temperatura irá de 13°C a 20°C, em Guaratuba de 15°C a 22°C, em Laranjeiras do Sul de 11°C a 22°C, em São Miguel do Iguaçu de 14°C a 25°C, em Ibiporã de 14°C a 24°C, em Tomazina de 12°C a 23 °C e em Altônia de 16°C a 25°C.

A situação permanece similar na sexta-feira (2) e no sábado (3), mas muda no fim de semana. “No domingo (4), a previsão do tempo indica mudança com retorno da chuva para o Oeste do Paraná devido a formação de áreas de instabilidade que avançam do Paraguai. Nos demais setores paranaenses, o tempo segue estável”, explica Kneib.

Nevoeiros pontuais podem ocorrer desde sexta nas regiões Oeste e Centro do Paraná, com destaque para a região Leste, principalmente na madrugada e início do dia.

SIMEPAR

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Agência Estadual de Notícias