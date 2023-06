Policial Destaque do Mês de maio recebe homenagem

O comandante interino do 11° Batalhão da Polícia Militar (BPM), major Willian Dieimes Silveira, realizou na manhã desta terça-feira, a solenidade em homenagem ao Policial Militar destaque do mês de Maio de 2023. O cabo Vagno foi homenageado na presença dos familiares e dos companheiros de farda.

Cabo Vagno ingressou nas fileiras da PMPR em 1º de março de 2001 no então Curso de Formação de Soldados na Academia Policial Militar do Guatupê. Teve passagem pelo 20° Batalhão em Curitiba, 14° Batalhão em Foz do Iguaçu e, desde novembro de 2011 atua no 11° BPM.

Foi promovido a Cabo em 7 maio de 2020. Vagno se destaca pelos relevantes serviços prestados na área da 2º CIA/11º BPM, auxiliando e assessorando o Comandante da CIA na tomada de decisões, exercendo grande liderança entre o efetivo.