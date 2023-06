Integrado realiza webinar Agro do Futuro nesta quarta-feira

O Centro Universitário Integrado realiza o webinar Agro do Futuro amanhã (21 de junho), às 19h30. O evento terá transmissão pelo youtube do Grupo Integrado e as participações do diretor de negócios da instituição, Rafael Zampar, e Felipe Treitinger; CEO e fundador da Cumbre Agro. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link webinar.grupointegrado.br

No encontro os participantes vão conhecer as habilidades que o mercado de trabalho espera dos profissionais do futuro, aprender como desenvolver essas capacidades e ser mais qualificado, receber dicas de como elaborar um bom currículo para se destacar na carreira, saber quais são as principais tendências do setor, conhecer novos ambientes e formas de atuação no agro – temas que já fazem parte do curso de Agronomia do Integrado.

Também será repassado informações da BeAgro Integrado – o primeiro ecossistema de educação e inovação para o Agronegócio do Brasil, que traz soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante de Agronomia desde quando ele pensa em fazer a graduação superior até depois de formado.

Em março deste ano, a BeAgro Integrado conquistou o primeiro lugar na categoria Inovação Acadêmico Pedagógico, do Prêmio Nacional de Gestão Educacional. A iniciativa da vertical do agro do Grupo Integrado se baseia em três pilares que envolvem educação, inovação e sustentabilidade. Além disso, tem parcerias de outras instituições de ensino, empresas e hubs de inovação.

“O webinar é uma excelente oportunidade para a comunidade acadêmica e para quem já atua na área. Quando participamos de um evento online, conseguimos nos conectar com diferentes pessoas que trazem suas experiências profissionais e isso amplia nossos conhecimentos”, explica Rafael Zampar.

Serviço

O que: Webinar Agro do Futuro

Quando: Amanhã (dia 21 de junho), às 19h30

Quanto: Gratuito e as inscrições devem ser feitas pela webinar.grupointegrado.br

Onde: A transmissão acontecerá pelo youtube do Grupo Integrado www.youtube.com/@ GrupoEducacionalIntegrado

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, incluindo Direito, Medicina e Odontologia e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.