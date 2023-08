Policiais são condecorados em solenidade alusiva aos 169 anos da PMPR

Na manhã desta quinta-feira, 10 de Agosto aconteceu, no Anfiteatro do Colégio Integrado, em Campo Mourão, a solenidade alusiva aos 169 anos da Polícia Militar do Estado do Paraná.

Na ocasião foi realizada a entrega do Voto de Louvor promovido pela Câmara de Vereadores de Campo Mourão aos Polícias que se destacaram no atendimento de ocorrência.

Além disso, foi realizada a entrega das Medalhas de Ouro e Prata, aos policiais que, respectivamente, completaram 30 e 20 anos de serviços prestados.

Também teve a medalha de Menção Honrosa do Mérito Pessoal. Em sua fala, o comandante interino do 11º BPM, Major Willian Silveira destacou a importância da data, lembrando que há 169 anos a PMPR vem servindo e protegendo a sociedade paranaense.

Menção Honrosa

2º Sgt Wanderlei Picarsk

2º Sgt RR José Luís de Carvalho

3º Sgt Elias Bezerra

Cb RR José Roberto Petenusso

Cb Gelson Carvalho de Mello

Cb Marcelo de Carvalho Becher

Sd Gustavo Ricci da Silva

Sd Jocelito de Souza Aguiar

Sd José Valdecir Bagino Filho

Medalha de Prata

1º Sgt Marcos Leandro Garcia

2º Sgt Wanderlei Picarski

3º Sgt Cleverson Willian Radke

Medalha de Ouro

Subtenente RR Adilson Laurentino

Subtenente José Aparecido Silva

Subtenente Elissandro Eduardo Pinha

Subtenente Luciano Dotorivo

1º Sgt Elias Ferreira de Castro

3º Sgt Aguinaldo Sultoski

3º Sgt André Boroski

3º Sgt Elias Bezerra