Mais um semáforo é instalado na asa leste de Campo Mourão

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana instalou nesta quinta-feira (10), mais um semáforo na asa leste, na Avenida Pedro Viriato de Souza Filho, no cruzamento da Rua Sanhaço. É mais uma ação para melhoria no trânsito nos bairros, a partir de estudos técnicos de mobilidade urbana.

Segundo o secretário Ireno dos Reis Pereira, outros cinco semáforos antigos serão trocados por novos nas vias Edmundo Mercer com Perimetral; Eulalia Carneiro de Campos com a Perimetral Tancredo Neves; Harrison Jose Borges com a Perimetral, no Muffatto e Capitão Indio Bandeira com a Ney Braga.

Outro equipamento já substituído foi o do cruzamento da Perimetral com a Rua Araruna. A melhoria da sinalização semafórica está entre as medidas para maior segurança no trânsito, em vias onde há um tráfego intenso de veículos. “Continuam os estudos técnicos do Plano de Mobilidade Urbana para futuras intervenções”, explica o secretário.