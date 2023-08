Policiais militares do 11º BPM são homenageados na Assembleia Legislativa

Quatro policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, que abrange a região da Comcam, foram homenageados na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná nesta segunda-feira, dia 7 de agosto.

São eles: o subtenente José Aparecido Silva, da ROTAM; o 1º sargento Valdecir Guerreiro Escobar, comandante do Destacamento de Quinta do Sol; o 2º sargento Edwing Sontag, comandante do Destacamento de Engenheiro Beltrão; soldado Jhonatan Maicon Ortiz e o soldado Márcio da Silva, ambos do DPM de Barbosa Ferraz.

Os policiais foram homenageados por terem se destacado em momentos diversos da vida dos cidadãos do Estado, seja por atuações heróicas, dedicação ou reconhecimento pela sociedade.

O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a importância deste reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa e mencionou que o mês de agosto é dedicado às comemorações do aniversário da Polícia Militar.