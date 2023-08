Campo Mourão e mais duas cidades se destacam na distribuição de mudas nativas

Para que lado Paraná está ficando ainda mais verde? Um levantamento do Instituto Água e Terra (IAT) revelou que os viveiros florestais de Curitiba, Guarapuava e Campo Mourão foram os que mais se destacaram na distribuição de mudas nativas. As regionais responderam por mais de 25% das 8 milhões de árvores distribuídas pelo Governo do Estado desde 2019, por meio do programa Paraná Mais Verde. Foram entregues cerca de 2,1 milhões de mudas nas cidades atendidas pelas três divisões do IAT, com destaque para a angico-gurucaia, aroeira-pimenteira e a pitanga.

O viveiro florestal com maior participação na restauração do bioma paranaense foi o de Curitiba, com 902.043 mudas, seguido pela regional de Guarapuava, com 658.996, e Campo Mourão, com 526.002. As 8 milhões de mudas distribuídas pelo Estado equivalem à restauração de 7 mil hectares ou a 7 mil campos de futebol.

“Todas essas mudas são nativas da Mata Atlântica, inclusive muitas delas em risco de extinção. O resultado é a recuperação de áreas degradadas por todo o Paraná, como as matas ciliares de rios”, afirma o gerente de Restauração Ambiental do IAT, Mauro Scharnik, fazendo referência especialmente ao trabalho desenvolvido pelo instituto no Rio Iguaçu, que corta o Paraná.

O objetivo do programa Paraná Mais Verde, destaca ele, é incentivar o plantio de árvores ameaçadas de extinção, promovendo o crescimento econômico, a sustentabilidade, o reflorestamento e a recuperação de áreas desmatadas. “Dentro do Paraná Mais Verde existe uma linha de ação de incentivo às espécies ameaçadas de extinção. A araucária, símbolo do Paraná, é uma das mais procuradas pela população”, diz o gerente.

VIVEIROS

A Divisão de Produção de Mudas Nativas do IAT é responsável pela coleta, armazenamento e distribuição de sementes, bem como produção das mudas e sua disponibilização gratuita à população.

Para isso, conta com a atuação dois laboratórios de sementes – em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) e em Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste) – para auxiliar no abastecimento dos 19 Viveiros Florestais do IAT através da coleta, armazenamento e distribuição das sementes para a produção de mais de 100 espécies florestais nativas, sendo 25 delas consideradas ameaçadas de extinção.

Os 19 viveiros estão localizados em São José dos Pinhais, Engenheiro Beltrão, Salgado Filho, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Fernandes Pinheiro, Ivaiporã, Jacarezinho, Morretes, Ibiporã, Mandaguari, Pato Branco, Tibagi, Pitanga, Paranavaí, Toledo, Umuarama e Paulo Frontin.

COMO SOLICITAR

Os interessados podem solicitar mudas por meios digitais, como o aplicativo Paraná Mais Verde, disponível na Play Store (modelos Android).

Ao fazer o pedido para até 100 mudas/ano, o requerimento é aprovado automaticamente e elas já poderão ser retiradas no viveiro escolhido. Basta ligar para o local para agendar quando buscar.

Para mais de 100 mudas, o requerimento seguirá para análise e aprovação de um técnico do IAT. O requerente poderá acompanhar a solicitação e será informado quando for aprovada ou reprovada. Após a liberação, poderá pegar as mudas no viveiro selecionado.

É possível também registrar a solicitação através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). É um caminho que permite aos usuários a requisição de mudas nativas e consultas relacionadas ao requerimento feito pela internet através do endereço www.sga.pr.gov.br.

Após a solicitação, o pedido passará por uma análise do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.

Agência Estadual de Notícias