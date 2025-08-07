“CidadDelas” propõe reflexão sobre identidade e protagonismo feminino

O projeto “CidadDelas: E se a cidade fosse pensada por elas?”, promovido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg), realizou nesta semana mais uma etapa de debates sobre identidade e protagonismo feminino nos espaços urbanos. O encontro aconteceu na sede do Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” e contou com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc/Senac e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).

A atividade teve início com a palestra do historiador Jair Elias, coordenador do museu ligado à Secretaria Municipal de Cultura, que apresentou o tema “Caminhos da Identidade: Um Encontro com a História de Campo Mourão”. Em sua fala, ele destacou elementos que compõem a identidade cultural do Município, como as andorinhas, os Caminhos de Peabiru, o carneiro no buraco, o solo fértil e a atuação dos pioneiros. A proposta foi inspirar as participantes a utilizarem esses símbolos em futuras intervenções artísticas e urbanas.

“A identidade de uma cidade não está apenas em sua arquitetura ou geografia, mas também na memória coletiva e nos sentimentos que ela desperta”, afirmou Jair Elias.

DESAFIOS

Na sequência, a arquiteta e urbanista Janaina Fuchs (especialista em Gestão Técnica do Meio Urbano), discutiu os desafios enfrentados pelas mulheres na estrutura urbana. Ela ressaltou a sobrecarga das múltiplas jornadas — profissional, doméstica e familiar — e como o planejamento das cidades muitas vezes ignora essas realidades. “A cidade é vivida de forma diferente pelas mulheres. É preciso levar isso em conta nas políticas públicas e no desenho urbano”, destacou.

Janaina Fuchs também defendeu a ampliação de ações educativas e culturais em escolas, projetos sociais e editais públicos, como forma de ampliar a consciência coletiva sobre as necessidades da cidade.

DEBATE

O encontro foi encerrado com um debate mediado por Edilaine Maria de Castro, presidente da Cmeg/Campo Mourão, onde foram valorizadas memórias locais e personalidades que marcaram o desenvolvimento cultural do Município. Foi citado o caso do ex-prefeito Augustinho Vecchi, idealizador do Teatro Municipal e da Casa da Cultura.

O projeto “CidadDelas” segue com o objetivo de estimular o protagonismo feminino na construção de cidades mais inclusivas, seguras e representativas para todas as pessoas.