Colação de Grau da Turma de Radiologia do Senac Campo Mourão.

O Senac de Campo Mourão realizou na sexta-feira passada, 29, a colação de grau da turma de Técnico em Radiologia. Foram 20 formandos, que mesmo em período pandêmico, superaram as adversidades e concluíram sua formação.

A colação de grau ocorreu no auditório do Senac de Campo Mourão, e contou com a presença de diversas autoridades. São eles: Representando neste ato o Presidente do Sistema Fecomércio SESC/SENAC Sr. Darci Piana e o Sr. Nelson José Bizoto; Presidente do SINDICAM – Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região; a Presidente da Câmara da Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios de Campo Mourão e Região, Sra. Ester de Abreu Piacentini; o Gerente Executivo da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – SENAC – Sr. Reginaldo Inácio Coelho; a Gerente Executiva da Unidade de Serviço Social do Comércio – SESC – Sra. Thiana Costa; Representando neste ato o prefeito municipal de Campo Mourão Sr. Tauillo Tezelli, a Secretária de Assistência Social do Município de Campo Mourão – Sra. Márcia Calderan; A Técnica de Educação Profissional e Tecnológica – Sra. Rubiana Almeida da Costa dos Santos; O Instrutor e Coordenador do Curso Técnico em Radiologia Sr. Everson Henrique Cunha dos Santos; a Secretária Acadêmica dos Cursos Técnicos – Sra. Merilin Silvestre;

O curso Técnico em Radiologia tem uma carga horária de 1.600 horas, sendo que 400 horas são de estágios, que foram realizados em diversos parceiros do Senac Campo Mourão, sendo eles:

Centro De Especialidades De Mamborê

Clínica De Diagnósticos Dr. Marcos Corpa

Santa Casa De Campo Mourão

Santa Casa De Nova Tebas

SISNOR – Sistema Integrado De Saúde Do Norte Do Paraná

Tomoimagem

A cerimônia contou com a presença de alguns representantes dos parceiros citados:

Ana Elisa Yurasseki Maioli -Sistema Integrado De Saúde Do Norte Do Paraná

Francisco Marcos Freire – Clínica De Diagnósticos Dr. Marcos Corpa;

Aproveitamos o ensejo, para parabenizar os mais recentes profissionais da área da saúde, Técnicos em Radiologia:

Adriana Bruno Da Silva

Alessandra Ferraz Dos Santos

Cleuza Borges

Edenilson Carneiro De Souza

Eleninha Aparecida Do Nascimento Batista

Fabiano Giacomolli

Fernanda Fernandes

Izabelle Tavares De Jesus

Jociella Ribeiro De Souza

Jonatas De Sousa Silva

Kerly Fabiana Wisnéski

Marcela Moreira Dos Santos

Marcos Prestes Trisoto De Arruda Boock

Marlon Mayke Ribas

Maycon Claudinei Nunes

Natália Lauane Dos Santos Rodrigues

Rayane Pereira Barbosa

Roberto José Guerra

Tarcisio Ivan Denker

Uelinton Dos Santos Santana