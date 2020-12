Márcio Nunes recebe título de Cidadão Honorário de Umuarama 

Na tarde de ontem, a Câmara Municipal de Umuarama concedeu de título de cidadão honorário ao deputado estadual Márcio Nunes, que atualmente é o secretário de estado de desenvolvimento sustentável e turismo.

A honraria foi uma proposição do vereador Junior Ceranto, mas também recebeu assinaturas dos vereadores Newton Soares, Ronaldo Cardoso, Maria Ornelas, Noel do Pão e Toninho Comparsi e foi aprovada por unanimidade pelos pares da casa.

Para o vereador de Umuarama, Junior Ceranto, o título é reflexo do que o deputado e secretário faz ao município. “Márcio é o deputado que mais trouxe recursos na história de Umuarama. Nada mais junto do que reconhecer o trabalho feito..”, frisou.

“Estou muito feliz por receber esse título. em meus sonhos imaginei que este dia aconteceria, esse é o primeiro título que recebo. O que faço por Umuarama e região é apenas o meu trabalho. É uma honra imensa e motivo de grande orgulho”, afirmou Márcio Nunes.

HISTÓRICO

Paranaense, nascido no dia 04 de março de 1966, natural de Campo Mourão, Márcio Fernando Nunes é Engenheiro Agrônomo, formado pela Universidade de Bandeirantes. Filho de José Tadeu Nunes (in memoriam), e Arlete Kloster Nunes. Irmão de José Tadeu Nunes Filho e Cesar Alexandre Nunes (in memoriam). Casado com Maria de Fatima Claro Nunes, com quem tem uma filha, Maria Fernanda Claro Nunes.

Em Campo Mourão, Márcio trabalhou como produtor rural, foi também VicePrefeito, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na gestão 1996/2000, onde implantou o Programa Lixo é Real, destaque nacional. Ainda em Campo Mourão, foi chefe regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento na região Noroeste e diretor administrativo e financeiro do Emater/PR. Em janeiro de 2011, Márcio Nunes assumiu a presidência do Instituto das Águas do Paraná, onde implantou programas importantes para o desenvolvimento do interior do Paraná, levando qualidade de vida com água tratada para milhares de famílias paranaenses, através do Programa Água no Campo.

Foi também Vice-Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Por meio do Programa de Ressocilização e Combate a Erosão Urbana (Proceu), centenas de municípios paranaenses estão resolvendo problemas de erosões. O diferencial do programa é o seu caráter social com a utilização de mão de obra de detentos do regime semiaberto na produção de tubos de concretos pelas três unidades industriais do Instituto das Águas do Paraná, instaladas em Paranavaí, Arapongas e Cruzeiro do Oeste.

Em sua gestão 2011/2014, Marcio Nunes, também foi responsável pela retirada de toneladas de BHC, produto altamente tóxico, que estavam armazenadas há mais de 30 anos em propriedades rurais. A iniciativa protegeu o Meio Ambiente e os produtores rurais de um produto de grande potencial de contaminação. Na Assembleia Legislativa, Márcio entrou como Deputado Estadual em 2014, sendo eleito com 45.105 votos. Na ALEP foi membro da Comissão de Agricultura, membro da Comissão de Meio Ambiente e líder do PSD. Foi reeleito em 2018 com 59.192 votos.