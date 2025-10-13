Justiça Federal homenageia Acicam

No final da última semana, dentro das comemorações dos 25 anos de instalação da Subseção Judiciária de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) foi homenageada pela Justiça Federal. A solenidade foi realizada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no jardim Albuquerque.

A Acicam foi representada pelo advogado Leonardo Haruo Medeiros Hiroki, que é integrante da diretoria presidida por Francisco Viudes. Também a funcionária da Acicam, a advogada Marisa Rodrigues, foi homenageada no evento. Ela é a responsável pelo atendimento gratuito que a entidade empresarial, através de parceria com a Justiça Federal, oferece há 17 anos as pessoas de menor poder aquisitivo que necessitam ajuizar demandas de natureza cível geral e, especialmente, cível previdenciária. São diretamente beneficiadas pessoas que de outra forma dificilmente teriam condições de buscar seus direitos.

Essa parceria da Justiça Federal com a Acicam foi a primeira no Paraná e nos demais estados abrangidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Normalmente, as parcerias para a prestação desses serviços são com instituições universitárias.